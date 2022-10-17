В России может подорожать ряд продуктов

Экономист Лебединская заявила о возможном росте цен на картофель и капусту

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Доцент кафедры статистики РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская в беседе с агентством «Прайм» заявила о том, что в России могут подорожать некоторые продукты питания, подчеркнув, что какого-то резкого роста цен на такие продукты ожидать не стоит.

По ее словам, в связи с окончанием сезона сбора плодоовощной продукции следует ожидать небольшой коррекции цен на картофель, капусту, грунтовой перец, баклажаны. Эксперт также указала, что цены на рыбу могут вырасти в пределах 5%.

Она отметила, что динамика цен на зерновую и мясную продукцию будет оставаться на прежнем уровне.

Лебединская также заявила о возможном удешевлении ряда товаров народного потребления: офисной бумаги, канцелярских принадлежностей.

Ранее в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступили предложения бизнеса изменить сроки, в которые ретейлеры должны заплатить поставщикам за социально значимые продукты.

До этого СМИ сравнили цены в России и Великобритании после введения санкций.

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