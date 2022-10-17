Финансист заявила о снижении интереса россиян к доллару

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Диана Степанова заявила, что необходимость России в долларе США снижается в условиях западных санкций, передает агентство «Прайм».

По ее словам, текущее укрепление рубля связано с рекордными показателями во внешней торговле и платежном балансе. Вместе с тем девалютизация финансовой системы продолжает нарастать, и до конца года может произойти новый виток роста российской валюты.

Как отметила эксперт, российские монетарные власти предпринимают попытки вернуть рубль на выгодный для бюджета страны и импорта уровень в районе 66–70 рублей за доллар. Она считает, что возможное увеличение объемов параллельного импорта станет основным фактором укрепления американской валюты.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев заявил, что в ближайшее время не стоит ожидать серьезных колебаний курса валют, а рубль не ослабнет до 80 к доллару.

До этого главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев сказал, что роль доллара и евро в мировой экономике будет стремительно снижаться в ближайшие месяцы на фоне перехода России и дружественных ей стран на расчеты в национальных валютах.