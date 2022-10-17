«Яков и партнеры»: объем рынка фармацевтики в России может составить 2,95 трлн рублей в 2022 году

Объем российского рынка фармацевтики по итогам 2022 года достигнет 2,8–2,95 трлн руб. Это на 28% больше показателя за прошлый год. К таким выводам пришли аналитики консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (основана партнерами из агентств большой тройки: McKinsey & Company, BCG и Bain & Company). «Газета.Ru» ознакомилась с их исследованием.

«В 2022 году объем российского фармацевтического рынка составит примерно 2,95 трлн руб. Между собой его делят около 550 российских и 570 иностранных компаний. Примерно 50% лекарственных препаратов в Россию поставляются из «недружественных» стран. Доля рынка отечественных оригинальных препаратов — менее 2%», — рассказала руководитель международного исследовательского центра «Яков и Партнеры» Влада Богданова.

Богданова считает, что России нужна своя «воронка разработок». Необходимо применять цифровые технологии при проведении различных исследований, наладить в отрасли контроль и надзор, считает глава центра.

По ее словам, сейчас российский рынок фармацевтики на 95% зависит от импортных активных фармацевтических ингредиентов. Это ограничивает достижение Россией лекарственного суверенитета.

«69% ингредиентов импортируются из Индии и Китая. Но в среднесрочной перспективе наращивание собственных мощностей может стать просто необходимым», — считает Богданова.

В «Яков и партнеры» уверены, что при негативном сценарии развития событий объем российского рынка фармацевтики составит 3,9 трлн руб. к 2030 году. Базовый сценарий копании предполагает, что показатель достигнет 4,5 трлн к этому времени. При этом на развитие отрасли могут потребоваться инвестиции в 175–225 млрд руб., 80 млрд из которых – государственные.

В марте крупные международные фармацевтические компании, среди которых Pfizer, Lilly, AbbVie, Sanofi и MSD, решили приостановить на время новые клинические исследования в России. Они объяснили, что решения принято фоне проведения спецоперации на Украине.