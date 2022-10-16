Добыча нефти в мире превысит 100 млн баррелей в сутки в 2023 году

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Hasan Jamali/AP

Спрос на нефть в 2023 году может вырасти на 1,7 млн баррелей в сутки, что приведет к увеличению совокупных объемов добычи до 101,3 млн баррелей в сутки (б/с). Об этом сообщается в октябрьском прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА).

«В сентябре предложение нефти увеличилось на 300 тыс. б/с, до 101,2 млн б/с. При этом с ноября страны ОПЕК+ собираются снизить потолок добычи на 2 млн б/с. В итоге общее предложение нефти по итогам года может вырасти на 4,6 млн б/с по сравнении с прошлым — до 99,9 млн б/с», — отметили в документе.

В публикации указали, что решение ОПЕК+ не позволит увеличить запасы в 2023 году. При этом добыча сланцевой нефти в США никак не сможет компенсировать выпадающие объемы.

В МЭА добавили, что объем добычи нефти в России в сентябре остался на том же уровне, что и в августе, составив 9,7 млн б/с. При этом в сентябре поставки сократились на 230 тыс. б/с, до 7,5 млн б/с. Дополнительное снижение поставок российской нефти ожидается в декабре, когда вступят ограничения Евросоюза на импорт российской нефти.

15 октября генсек ОПЕК Хайтам аль-Гейс заявил, что решение ОПЕК+ о снижении нефтедобычи было правильным и своевременным.

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