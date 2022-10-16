Белорусский канал показал извинения предпринимателя, который «умышленно поднял цены»

Общенациональное телевидение Белоруссии опубликовало видео, на котором предприниматель приносил извинения за «умышленное повышение цен».

«Работаю заместителем директора. Седьмого числа повысил цену на группу товаров, умышленно. Вину свою полностью признаю», — заявляет мужчина, чье лицо на видео скрыто.

Как заявила в эфире телеканала представитель белорусской прокуратуры, всего на данный момент в стране возбуждено 18 уголовных дел, «связанных с необоснованным завышением цен», под стражу взяты четыре человека.

6 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил любое повышение цен. Свое решение глава государства обосновал «запредельной» инфляцией. 8 октября стало известно о возбуждении первых уголовных дел.