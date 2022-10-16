Белорусский канал показал извинения предпринимателя, который «умышленно поднял цены»

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Телеграм-канал «Зеркало | Новости»

Общенациональное телевидение Белоруссии опубликовало видео, на котором предприниматель приносил извинения за «умышленное повышение цен».

«Работаю заместителем директора. Седьмого числа повысил цену на группу товаров, умышленно. Вину свою полностью признаю», — заявляет мужчина, чье лицо на видео скрыто.

Как заявила в эфире телеканала представитель белорусской прокуратуры, всего на данный момент в стране возбуждено 18 уголовных дел, «связанных с необоснованным завышением цен», под стражу взяты четыре человека.

6 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил любое повышение цен. Свое решение глава государства обосновал «запредельной» инфляцией. 8 октября стало известно о возбуждении первых уголовных дел.

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