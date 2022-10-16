В Болгарии заявили о «победе» над газовым кризисом

В Минэкономики Болгарии заявили, что газа в стране хватит на год

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Stoyan Nenov/Reuters

Министр экономики Болгарии Никола Стоянов заявил, что газа в стране хватит на год, сообщает телеканал Nova.

«Мы можем сказать, что газовый кризис остался позади нас», — утверждает Стоянов.

По его словам, при самом оптимистическом прогнозе газа Болгарии хватит на 14 месяцев.

Ранее президент Nomisma Energia Табарелли отметил, что Европа переживает невиданный энергетический шок.

Несколько дней назад в МВФ сообщили, что полное прекращение поставок газа из России в сочетании с холодной зимой в ряде государств Центральной и Восточной Европы может привести к сокращению до 3% ВВП.

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