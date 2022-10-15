Европа решила закупать уголь в ЮАР и Колумбии вместо России

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Денис Петров/РИА «Новости»

Евросоюз (ЕС) нарастил закупки угля из ЮАР и Колумбии, который стоит дороже, чем поставки из России. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на данные Eurostat.

В августе Европа закупила угля из России в денежном выражении на €374 млн, что почти в два раза меньше показателей в июле. При этом ЮАР и Колумбия смогли нарастить свои поставки, где ЮАР увеличила экспорт в Европу в 3,4 раза, а Колумбия – в два раза.

В публикации отметили, что в августе европейские страны закупили у ЮАР 1,6 млн тонн угля, а у Колумбии – 1,4 млн тонн. При этом поставки из этих стран оказались дороже, чем из России – €543 и €506 млн соответственно.

Эксперты рынка сошлись во мнении, что в угле из ЮАР больше серы, что влияет на его качество и на экологическую обстановку около станций в целом. При этом отказ от российского угля обойдется европейским странам в €8,5 млрд ежегодно.

12 октября замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников заявил, что Россия с 2024 года собирается наращивать поставки угля, используя для этого все логистические возможности. По его словам, насколько позволяют логистические ограничения, поставки будут заполнены углем на 100%.

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