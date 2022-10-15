WP: США недовольны объемами и темпами экономической помощи Украине со стороны ЕС

Министр финансов США Джанет Йеллен, а также другие американские политики недовольны недостаточными темпами и объемами экономической помощи, оказываемой Киеву Европой. Об этом сообщает The Wahington Post со ссылкой на источники.

По их информации, глава Минфина США несколько раз в течение недели обращалась к коллегам из Евросоюза, призывая их увеличить и ускорить выделение денежных средств Украине, в том числе в виде прямых выплат вместо кредитов.

Издание отмечает, что Йеллен в ходе встреч с первым зампредседателя Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом и еврокомиссаром по вопросам экономики Паоло Джентилони также обсуждала данный вопрос.

«Я знаю, что они (Минфин США. — «Газета.Ru») очень раздосадованы», — сказал The Washington Post представитель одного из европейских министерств финансов.

Ранее Financial Times писала, что Европейский союз занимается разработкой серии мер, направленных на прямую поддержку компаний, пострадавших от санкций против России, которые были введены из-за ситуации на Украине.