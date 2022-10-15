Сенатор Абрамов заявил о возможном подорожании нефти для США из-за введения потолка цен

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Friso Gentsch/dpa/Global Look Press

Желание США установить предельные цены на нефть из России приведет лишь к подорожанию топлива для самих Штатов. Об этом РИА «Новости» заявил замглавы экономического комитета Совфеда Иван Абрамов.

«При таком решении США получат дефицит топлива, и на выходе, при необходимости покупать его через посредников, цена может вырасти уже вдвое, как минимум — до 110-120 долларов», — отметил Абрамов.

По его словам, из-за своих действий экономика США может стать менее конкурентоспособной.

6 октября агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов рынка сообщило, что Россия может сократить добычу нефти на целых 3 миллиона баррелей в день, если Европейский союз и США приступят к реализации плана по ограничению цен.

До этого заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов заявил, что ввод предельных цен на российскую нефть со стороны Евросоюза ограничат, но не отменят сырьевые доходы Москвы. При этом он отметил, что предельные цены должны быть выше точки безубыточности. Таким образом, новые ограничения ЕС не приведут к резкому снижению сырьевых доходов России.

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