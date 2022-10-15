Sabah: антироссийские санкции приблизили конец долларовой системы

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Из-за антироссийских санкций приблизился конец долларовой системы, пишет турецкое издание Sabah.

По информации издания, энергетический кризис в Европе ударил по «полезным» качествам американской валюты, которую авторы статьи называют «инструментом доминирования» и «инструментом глобального обмена и интервенции».

«События показывают, что срок годности доллара, который был мировой резервной валютой с 1944 года, подходит к концу», — говорится в публикации.

Сообщается, что из-за санкций такие страны, как Россия, Китай, Тайвань, Иран, Турция и Индия, перешли на расчеты в национальной валюте.

«Экономическая система, основанная на долларах США, сейчас слишком узка для всего мира», — добавляет автор статьи.

Ранее главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев говорил, что роль доллара и евро в мировой экономике будет стремительно снижаться в ближайшие месяцы на фоне перехода России и дружественных ей стран на расчеты в национальных валютах.

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