СМИ: Фридман готов безвозмездно передать Киеву акции «Альфа-банка Украина»

Российский бизнесмен Михаил Фридман и его партнеры готовы безвозмездно передать украинскому государству акции »Альфа-банка Украина». Об этом сообщает агентство Украинские новости, ссылаясь на кредитную организацию.

Как заявили в банке, его совладельцы направили главе Нацбанка Украины Андрею Пышному (назначен на этот пост Радой 7 октября) соответствующее письмо. Агентство отмечает, что Фридман объясняет необходимость данного обращения скоординированной медиаатакой против банка и громкими заявлениями в прессе относительно будущего финансового учреждения.

По информации СМИ, в Брюсселе в октябре запланированы встречи представителей банка с регуляторными органами ЕС насчет возможности докапитализации на $1 млрд за счет замороженных из-за санкций средств. Как сообщил Фридман, акционеры с уважением отнесутся к решению властей Украины передать контроль над банком государству или другому акционеру и не станут обжаловать решение в судах, пишет агентство.