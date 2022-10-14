В МВФ заявили о вхождении экономики России в «глубокую» рецессию

close
100%
Владимир Сергеев/РИА «Новости»

Экономика России уже вошла в состояние «глубокой» рецессии в связи с негативным воздействием международных санкций против Москвы. При этом замедление темпов роста продолжится и в 2023 году, приводит слова главы Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфреда Каммера агентство «Прайм».

«Рост в России будет отрицательным в 2022-2023 годах, это глубокая рецессия, в которую вошла Россия», — заявил Каммер.

По его словам, с проблемами в этом и следующем годах столкнутся и многие европейские страны. Однако спад уровня их ВВП будет не таким большим, как в случае с Россией.

11 октября Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту экономики еврозоны до 3,1% к концу 2022 года. Однако в 2023-м увеличение ВВП региона замедлится до 0,5%. При этом в июле МВФ прогнозировал, что экономика еврозоны вырастет только на 2,6%.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть