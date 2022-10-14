Экспортеры Китая вынуждены работать сверхурочно из-за спроса европейцев на теплую одежду

Китайские экспортеры зимней одежды вынуждены работать сверхурочно для выполнения всех заказов на теплые водолазки со стороны европейских граждан. Столь высокий спрос вызван усилением энергокризиса, а также ростом цен на энергоносители в преддверии зимнего отопительного сезона, сообщает издание Global Times.

«За последние 30 дней количество запросов на мужские водолазки в интернет-магазине нашей компании увеличилось в 13 раз», — заявил глава Xiamen Premium Import & Export Co Ло Цзюнь.

Спрос со стороны европейцев также наблюдается на пальто и джемперы с высоким воротом, уточнил он.

«Зимняя одежда, такая как пальто и джемперы с высоким воротом, отправляется и скоро прибудет в Европу», — объяснил Цзюнь.

Сотрудники компании стали работать сверхурочно еще в мае и июне 2022 года. Первые заказы на зимнюю одежду поступили в апреле, заключил он.

Тенденцию также подтвердили аналитики международной платформы электронной коммерции AliExpress. Количество поисковых запросов там в категории «свитер / пуловер» резко выросло за последнее время.

«Объем поиска «свитер / пуловер» на AliExpress за последний месяц поднялся на первое место в категории мужской одежды», — говорится в материале.

13 октября издание Politico предупредило, что первые серьезные холода в Европе наступят уже в декабре. Благополучие отдельных стран региона будет напрямую зависеть от погодных условий. Предстоящая зима в ЕС может стать одной из самых холодных за последние 20 лет, что может отразиться на бесперебойном прохождении отопительного сезона.