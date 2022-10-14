Ситибанк планирует прекратить оказание почти всех услуг в России к апрелю 2023 года

Фактическое сворачивание российского бизнеса американской Citigroup завершится к апрелю 2023 года. К этому времени финансовая организация планирует прекратить оказание «почти всех институциональных банковских услуг», сообщается на сайте материнской структуры.

«В дальнейшем деятельность будет осуществляться только в тех случаях, когда это необходимо для исполнения оставшихся юридических и нормативных обязательств», — говорится в пресс-релизе американской фингруппы.

25 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о намерении одного из крупнейших в мире финансовых конгломератов Citigroup прекратить потребительские операции в России.

К этому решению руководство Citi пришло после неудачных попыток продать российское подразделение. Это было обусловлено международными санкциями против Москвы, а также усилением ограничений в отношении финансовой системы страны.