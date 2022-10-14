Bloomberg: премьер Британии Трасс может отказаться от скандальной налоговой реформы

В правительстве Великобритании обсуждают возможность отказа от плана по снижению части налогов, который вызвал скандал в стране и привел к напряженности на финансовых рынках страны. Среди вариантов — возвращение к инициативе повышения ставки корпоративного налога, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

«Администрация премьер-министра Великобритании Лиз Трасс готовится отказаться от центральной части своей программы по снижению налогов после нескольких недель хаоса на финансовых рынках», — говорится в материале.

В настоящее время обсуждения властей Британии находятся на начальной стадии. Окончательное решение по налоговой реформе еще не принято. Однако, вероятнее всего, Трасс изменит свою точку зрения по вопросу сохранения ставки корпоративного налога, сообщается в статье.

«Чиновники на Даунинг-стрит, 10 и Казначейство разрабатывают варианты для Трасс, но окончательное решение еще не принято. Премьер-министр Трасс может отказаться от своего обещания сохранить корпоративный налог без изменений в следующем году и вместо этого повысить его, как планировал ее предшественник Борис Джонсон», — утверждается в заметке.

24 сентября агентство Bloomberg сообщило, что «историческая авантюра» премьер-министра Великобритании Лиз Трасс по снижению налогов начинает разваливаться. Снижение налогов в ближайшие пять лет обойдется бюджету в £161 млрд. В то же время продолжение политики энергетической гарантии увеличит расходы правительства еще на £60 млрд в ближайшие полгода.