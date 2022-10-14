Сбер вдвое увеличил выдачи образовательных кредитов

Сбер подвел итоги сезона кредитования на образование. С мая по сентябрь 2022 образовательным кредитом в Сбере воспользовались почти 37 тысяч учащихся, они получили средства на оплату обучения на общую сумму 5,3 млрд рублей. Это в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Банк смог значительно нарастить выдачи в том числе за счет появления новых каналов приема заявок на кредит. В этом году стало возможно подать заявку на получение кредита не только в отделении Сбера, но и в учебном заведении.

Выросло число вузов, студенты которых выбрали Сбер в качестве финансового помощника: сейчас их 667, тогда как в мае прошлого года их было 562.

В топ-5 учебных заведений по числу выданных кредитов вошли одни из лучших учебных заведений страны: Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Московский финансово-промышленный университет «Синергия», Российский университет дружбы народов и Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова.

При этом образовательный кредит можно оформить для учебы в любом вузе страны, имеющем лицензию, а не только в столичных известных учебных заведениях.

«Мы максимально учитываем запросы студенческого сообщества, предоставляя заемные средства на обучение. Получать образование, вносить совсем небольшие платежи сопоставимые со стоимостью чашки кофе, а возвращать долг уже после окончания вуза и устройства на работу — и прагматично, и удобно. Это тот продукт, за который мы испытываем настоящую гордость: тысячи молодых людей имеют возможность получить профессию своей мечты, не соглашаясь на компромисс, а условия предоставления кредита беспрецедентно выгодные: ставка составляет всего 3% годовых, при этом в первые годы студент платит только часть от этих процентов, остальные субсидируются государством», — отметил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.