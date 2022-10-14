«Авиасейлс» назвал самые подешевевшие за полтора года направления внутри России

За последние полтора года авиабилеты из европейской части России в Сибирь и на Дальний Восток больше всего потеряли в цене. Это следует из исследования сервиса «Авиасейлс», результаты которого есть у «Газеты.Ru».

Аналитики изучили более миллиона бронирований билетов с марта 2021 года по сентябрь 2022 года. И пришли к выводу, что сильнее всего подешевели перелеты на дальние расстояния (свыше 4000 км).

Так, в тройку самых подешевевших маршрутов вошли перелеты Москва – Якутск (среднее снижение цены составило 39%), Иркутск – Санкт-Петербург (-39%) и Москва – Петропавловск-Камчатский (-22%).

На средних расстояниях (от 2000 до 4000 км) цена упала на перелеты из Санкт-Петербурга в Омск (-48%), Махачкалу и Новосибирск (-17%). В целом на средних расстояниях стоимость авиабилетов либо снижалась, либо осталась на прошлогоднем уровне.

Цены на перелеты на ближние расстояния (до 2000 км) за полтора года снижались не так сильно. Среди таких направлений на 25% упала цена на билеты Калининград – Санкт-Петербург, Москва – Самара (-20%), Санкт-Петербург – Уфа (-10%).

В конце августа «Авиасейлс» сообщал, что авиаперелеты на популярные у россиян зарубежные туристические направления подешевели в среднем на 20%. Сильнее всего снизились цены на билеты в Египет и Индонезию.