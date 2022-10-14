Газировка в России может подорожать минимум на 7% в 2023 году

В 2023 году сладкие газированные напитки могут вырасти в цене на 7–25,5% без учета инфляции. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на производителей. Подорожание газировки произойдет в случае введения акциза для нее. Законопроект об этом Госдума должна рассмотреть в первом чтении на следующей неделе.

Как пишут «Известия» со ссылкой на Минфин, в России может появиться акциз на газировку — 7 рублей с 1 литра. Как уточнили в министерстве, правительство хочет дополнить такими поправками Налоговый кодекс. Сборы предполагается начать с 2023 года. Минфин оценил доходы федерального бюджета от них в 35 млрд рублей. Они будут направлены на борьбу с сахарным диабетом, уточнили в Минфине.

Производители выступили против введения дополнительных сборов. Глава «Союзнапитков» Максим Новиков считает, что это решение «нерационально». И с точки зрения пополнения бюджета, и с точки зрения положительного влияния на здоровье населения. Новиков уточнил, что газировка в случае введения акциза может вырасти в цене на 7–25,5% в течение трех лет.

Научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев не сомневается, что производители будут компенсировать свои расходы за счет потребителей, повышая цены на напитки.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» со ссылкой на исследование ученых, употребление 0,5 литра газировки в сутки значительно повышает риск тяжелых заболеваний, в том числе рака.