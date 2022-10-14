Урожайность пшеницы в Австралии резко упала

Австралийские фермеры, выращивающие одну из самых важных сельскохозяйственных культур в стране – пшеницу — сталкиваются с трудностями, поскольку потепление в регионе приводит к более засушливым условиям.

Согласно новому исследованию, глобальное потепление в Индийском океане изменило климатическую картину в сторону более засушливых условий в глобально важном пшеничном поясе Австралии, что привело к резкому снижению урожайности за последние три десятилетия.

Ученые из Австралии и Китая предупредили, что по мере продолжения глобального потепления условия выращивания пшеницы станут более сложными.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature Food, были проанализированы различные климатические явления, влиявшие на количество осадков в Австралии с конца 1800-х годов, и использовались модели, чтобы увидеть, как это повлияло на урожайность пшеницы.

Глобальное потепление вызвало сдвиг в климатической модели, известной как диполь Индийского океана, который, когда он находится в положительной фазе, может лишить фермеров пшеницы дождя.

За последние десятилетия число положительных случаев заметно возросло, что соответствует уменьшению количества осадков и снижению урожайности.

В хорошие годы средняя урожайность пшеницы может достигать 2,5 тонны с гектара, но в более засушливые годы урожайность падает значительно ниже 1,5 тонны с гектара.

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