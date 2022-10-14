Asia Times: Европе без России грозят деиндустриализация и финансовые потери

Европе без России грозят деиндустриализация и значительные финансовые потери, предупреждает гонконгское издание Asia Times.

В пессимистичных сценариях в Европе триллионы инвестиционного капитала пропадут, уровень жизни граждан резко снизится и работа промышленного сектора окажется под угрозой.

«Добавьте ко всему этому хрупкое финансовое положение многих стран ЕС и инфляцию, которую еще предстоит обуздать, и мрачные сценарии станут оправданными», — говорится в статье.

При этом, по мнению автора публикации, когда Европа осознает свое положение, она окажется в одиночестве: Россия повернется на Восток, а США замкнутся на своих внутренних проблемах.

Ранее макроэкономист Филипп Пилкингтон в статье для британского журнала The Spectator написал, что без российского газа экономическое положение Европы будет ухудшаться, что в конечном итоге приведет к деиндустриализации.