Байден собирается провести переговоры с Саудитами по решению сократить нефтедобычу

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что собирается провести переговоры с Саудитами по решению сократить нефтедобычу в рамках соглашения ОПЕК+, сообщает «Интерфакс».

«Мы собираемся поговорить с ними», — заявил Байден.

В ответ на дополнительные вопросы, американский президент призвал журналистов «следить за новостями».

5 октября 2022 года альянс ОПЕК+ решил снизить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки, начиная с ноября. Таким образом, уровень добычи топлива будет соответствовать показателям августа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал данное решение. Он заявил журналистам, что снижение добычи позволит стабилизировать нефтяной рынок.

Ранее главы минфинов и руководители центробанков так называемой «большой семерки» — Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США — обратились к ОПЕК+ с призывом увеличить производство нефти.

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