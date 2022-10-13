Глава британского регулятора призвал население страны к экономии энергии из-за кризиса

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Frank Augstein/AP

Глава британского энергорегулятора Ofgem Джонатан Брирли призвал граждан страны сократить потребление газа и электричества в целях экономии средств и избежания отключения энергии. Соответствующее заявление размещено на сайте компании.

«Все мы должны думать, как сократить энергопотребление, где это возможно. Это не только самый прямой способ уменьшить наши счета – это помогает (обеспечить. — «Газета.Ru») надежность поставок, способствует декарбонизации и экономит средства бюджета», — говорится в сообщении.

Глава энергорегулятора уточнил, что ради экономии стоит использовать освещение и отопление только при необходимости, снижать температуру обогрева в помещениях и выключать электроприборы из розеток.

По словам Брирли, таким образом можно сэкономить миллиарды фунтов.

Он также объявил, что скоро начнется информационная кампания о мерах поддержки населения и экономии энергии, и призвал развивать «зеленую» и «ядерную» энергетику для обеспечения энергетической безопасности Великобритании.

Ранее сообщалось, что власти Франции приняли решение отключить горячую воду в туалетах общественных зданий и снизить температуру воды в общественных бассейнах при муниципалитетах на 1 градус в рамках плана по экономии энергопотребления.

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