ЦБ допустил обмен активами между российскими и зарубежными инвесторами

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Центробанк (ЦБ) готов провести обмен замороженными активами между российскими и иностранными инвесторами. Это возможно в том случае, если местные инвесторы смогут получить пропорциональную компенсацию убытков, приводит слова директора департамента инвестиционных финансовых посредников валютного регулятора Ольги Шишлянниковой РБК.

«Если мы или рынок предложат какой-то вариант того, как все клиенты, у которых заблокированы активы, могли бы получить пропорциональное возмещение убытков, то да, а если мы активы одних заблокированных клиентов поменяем на активы одного нерезидента, у нас могут остаться клиенты, которые получили полностью возмещение, а другие — ничего», — заявила Шишлянникова в кулуарах Уральской конференции НАУФОР.

В настоящее время в ЦБ не поступали предложения по обмену активов, которые бы в равной мере учитывали бы интересы всех участников рынка, добавила она.

«Пока все те варианты, которые поступали в ЦБ, обладают рядом недостатков. Они не позволяют равным образом учитывать интересы всех (российских — «Газета.Ru») инвесторов, которые оказались в заблокированных активах», — заключила Шишлянникова.

13 октября Центробанк оценил судьбу замороженных активов россиян «консервативно». При этом решение Еврокомиссии дать российским инвесторам возможность разморозить активы для завершения контрактов и соглашений обнадеживает, пояснил заместитель председателя валютного регулятора Филипп Габуния.

Эти активы «будут иметь достаточно длинную историю». Но только в том случае, если не будут разморожены при позитивном сценарии развития событий.

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