Мишустин заявил, что Россия может стать мировым лидером по экспорту подсолнечного масла

Россия может стать главным экспортером подсолнечного масла в мире. Для этого есть все производственные предпосылки, приводит слова премьер-министра Михаила Мишустина ТАСС.

«Растут объемы масленичных культур. Россия по итогам прошлого года уже занимала пятое место по поставкам на мировой рынок. По предварительным прогнозам, можем стать главным экспортером подсолнечного масла», — заявил Мишустин.

По его словам, уровень самообеспеченности этой продукции в ближайшее время превысит 200%. Это более чем достаточно для удовлетворения потребностей жителей России.

«Показатели нашей самообеспеченности этой продукцией превысят 200%, что более, чем в два раза выше тех требований, которые установлены в доктрине продовольственной безопасности», — заключил Мишустин.

30 августа аналитики CloudPayments представили статистические данные, согласно которым летом средний чек покупки продуктов у россиян снизился на 12% — с 3 595 руб. до 3 178 руб. Падение спроса на продукты летом по сравнению с весной может быть обусловлено тем, что в марте наблюдался ажиотаж: россияне скупали подорожавший сахар, подсолнечное масло, крупы.