Сбербанк сообщил о регулярном проведении аудита своей сети

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Пресс-служба Сбера

Сбербанк регулярно проводит аудит своей офисной сети. Доступность сервисов кредитной организации сохраняется на должном уровне, приводит слова пресс-службы банка ТАСС.

«Покрытие территорий сервисами сохраняется на прежнем уровне, даже в отдаленных уголках страны. В малых населенных пунктах мы развиваем дополнительные форматы обслуживания — мобильные офисы и сервис банкового платежного агента, включая возможность снять наличные и оплатить услуги в кассе магазина», — сообщили в пресс-службе Сбербанка.

При управлении филиальной сетью финансовая организация всегда ориентируется на потребности, интересы и удобство клиентов. Если городской офис имеет малую проходимость, в пешей доступности есть другой, уточнили представители Сбера.

«Мы регулярно проводим аудит сети, и, если городской офис имеет малую проходимость, а в пешей доступности есть другой, более крупный, в котором работает больший штат сотрудников и предоставляется больший набор услуг, то услуги такого офиса переносятся в более крупный соседний», — заключили в пресс-службе финансовой организации.

При этом все сервисы банка доступны в цифровых каналах, включая приложение «Сбербанк Онлайн» и его веб-версии, уточнили представители банка.

6 октября пресс-служба Сбербанка сообщила о появлении в приложении «СберБанк Онлайн» возможности оформить страховку для защиты при потере работы. Это можно сделать в разделе «Зарплата». В рамках данного полиса застрахованные получают выплаты в случае больничного или госпитализации, а также при таких заболеваниях, как инсульт, инфаркт, онкология.

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