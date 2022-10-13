Посол Мешков: делегацию РФ не допустили до участия в сельхозвыставке в Париже

Посол РФ во Франции Алексей Мешков в интервью РИА «Новости» заявил, что российских представителей не допустили до участия в сельскохозяйственной выставке CIAL Paris в Париже, которая должна пройти на текущей неделе.

«Российским представителям просто даже не дали возможности онлайн зарегистрироваться для участия в этой выставке», — рассказал посол.

По словам дипломата, в ответ на обращения посольства организаторы прямо заявили, что россиян там не «ждут».

Ранее Мешков рассказал о том, что посольство наблюдает за недружественными шагами Парижа по поставкам на Украину.

По словам посла, рассчитывать на глобальное участие Франции в урегулировании конфликта на Украине сегодня не приходится, лучше рассчитывать на ее подключение по конкретным вопросам.

Кроме этого, чиновник рассказал, как во Франции россиян подталкивают к отказу от гражданства РФ.