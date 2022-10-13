В России в полтора раза выросло число вакансий с релокацией в другие страны

На третью неделю после объявления частичной мобилизации в России увеличилось количество вакансий, в которых работодатель предоставляет соискателю возможность уехать в другую страну. Об этом «Газете.Ru» сообщила руководитель службы исследований hh.ru Мария Игнатова.

По ее словам, до начала мобилизации и в течение первых двух недель после 21 сентября число вакансий с возможностью релокации оставалось стабильным — около 1100-1200.

«Существенный рост вакансий с релокацией стал проявляться лишь на третьей неделе проведения частичной мобилизации (с 3 по 9 октября) — их число увеличилось до 1650 штук. Рост составил 58% к неделе до объявления мобилизации (с 12 по 18 сентября)», — рассказала Игнатова.

В Москве число таких предложений работы увеличилось на 40%, в Санкт-Петербурге — на 44%, в других регионах — на 55%. Каждая третья вакансия с возможностью переезда в другую страну предназначалась для IT-специалистов. Чаще всего предлагают релокацию ИТ-компании, ритейлеры в сфере электронной коммерции и поставщики B2B-услуг.

При этом Игнатова отметила, что частичная мобилизация и вызванный ей отъезд граждан в другие страны не привели к тому, что в крупных городах появились какие-либо новые карьерные возможности или выросло число высокооплачиваемых вакансий.

«Отъезд за границу в целях релокации в большинстве случаев сразу не влечет за собой увольнение из российской компании, чаще всего предусматривается работа на удаленке», — объяснила эксперт.

Как сообщал 4 октября глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов, за период с 21 сентября в страну въехало около 200 тысяч россиян. При этом покинули Казахстан 147 тысяч — это говорит о том, что российские граждане использовали страну как транзитный пункт. Власти Грузии сообщали, что в страну в сентябре въехали 163 тысячи россиян, но не уточняли, сколько именно после 21 сентября.