Росстат поделился данными о распределении доходов в стране

Росстат: на 10% беднейших россиян приходится только 2% от общей суммы доходов в стране

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

На 10% богатейших россиян страны приходится 30% общих доходов, в то время как на 10% беднейших — только 2%, сообщает РБК со ссылкой на данные второго квартала Росстата.

В материале сообщается, что Росстат применил новую методику измерения неравенства в стране, используя по 10% (децильные) группы. До этого информация раскрывалась на годовой, а не на квартальной основе и группировалась в 20% когорты.

В период с апреля по июнь средний доход самых обеспеченных россиян достигал 132,92 тысячи рублей (показатель снизился на 2,1% в реальном выражении). Это в 15 раз больше, чем средний доход в беднейшей 10% группе, который составил 8,86 тысячи рублей. Всего за этот период общий доход составил 19,4 триллиона рублей.

Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов объяснил, что самые бедные граждане получают свои доходы в основном за счет государства в виде различных выплат.

Ранее социологи «Ромира» сообщили, что средний класс стал наиболее пострадавшей от кризиса категорией.

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