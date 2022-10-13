ЦБ запланировал отменить меры поддержки участников финансового рынка за несколько лет

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Заместитель председателя Банка России Филипп Габуния заявил, что ЦБ планирует постепенно отменять введенные ранее меры поддержки участников финансового рынка, цитирует ТАСС.

«Мы проанализировали меры, которые мы использовали и понимаем, что из некоторых этих мер можно постепенно выходить», — сказал он на Уральской конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР).

Он отметил, что часть введенных мер оказалась не очень востребована, от других отказались сами участники рынка.

По словам представителя ЦБ, отменять меры поддержки планируется «не спеша», этот процесс растянется на несколько лет.

Ранее на фоне недружественных действий иностранных государств и международных организаций ЦБ РФ разрешил не применять к кредитным требованиям банков, финансирующих выкуп долей или акций предприятий, покинувших российский рынок, повышенные коэффициенты риска. Также ЦБ также предоставил банкам возможность отложить формирование резервов на возможные потери в отношении замороженных санкциями активов.

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