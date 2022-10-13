Аналитик Самиев допустил рецессию во всех странах Европы в четвертом квартале

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В октябре — декабре 2022 года все страны Европы войдут в стадию рецессии: резко снизится деловая активность, которая затронет всю экономику, и это падение будет продолжаться более полугода. Объем производства снизится, доходы населения сократятся, безработица повысится. Таким прогнозом с «Лентой.ру» поделился генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев.

«Многие западные экономики уже вступили в фазу рецессии. По итогам четвертого — в рецессию вступят все страны Европы. Из-за общего кризиса, рекордного роста цен на энергоносители, Европу ждет глобальная деиндустриализация и, соответственно, рост безработицы. Два этих фактора будут и дальше раскручивать спираль рецессии», — сообщил Самиев.

В июле аналитики Wells Fargo заявили Bloomberg, что экономика США уже вошла в фазу рецессии. По их оценкам, спад в американской экономике начнется во второй половине года — то есть уже сейчас — на фоне более быстрой и масштабной инфляции, чем ожидалось, и ухудшения потребительских настроений. При этом лишь немногим более месяца назад Wells Fargo прогнозировала рецессию умеренную и не раньше конца 2022 года, напомнил Bloomberg.

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