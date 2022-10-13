Anadolu: Ближний Восток не поможет ЕС справиться с энергокризисом этой зимой

Европейские страны в попытках найти варианты для решения энергетического кризиса обращаются к государствам Персидского залива, но на Ближнем Востоке им не помогут. Об этом пишет Anadolu.

«Страны Персидского залива, кроме Катара, в последнее время изо всех сил пытаются удовлетворить свои растущие потребности в природном газе. В качестве решения они даже прибегает к импорту и сжижению газа, а затем экспортирует его на другие рынки», — говорится в статье.

В публикации отмечается, то Катар – крупнейший экспортер газа на Ближнем Востоке, однако поставляет в Евросоюз только 60 тыс. куб. м в сутки, но странам ЕС необходимо во много раз больше.

Вместе с тем пока Катар выбирает в качестве экспортных маршрутов другие страны: Индию, Китай, Пакистан и Южную Корею.

Страны Запада столкнулись с дефицитом газа, ростом цен на энергоносители и инфляцией из-за санкций в отношении России.

В сентябре турецкое издание En Son Haber предположило, что имеющиеся запасы газа в европейских хранилищах могут закончиться к январю в случае наступления холодной зимы.