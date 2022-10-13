Минфин США: Штаты не должны постоянно полагаться на санкции, чтобы не подорвать роль доллара

close
100%
Максим Богодвид/РИА «Новости»

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что администрация Соединенных Штатов не должна постоянно полагаться на санкции, необходим ряд различных средств, чтобы не подорвать роль доллара как резервной валюты. Об этом сообщаетТАСС.

По ее мнению, иногда использовать санкционные меры является уместным решением.

«Когда мы начинали работу в администрации (президента США Джо) Байдена, я попросила подготовить отчет о нашей санкционной политике, чтобы посмотреть, что работает, а что нет. Как мне кажется, существовала тенденция слишком сильно полагаться на санкции», — отметила глава минфина США.

Она добавила, что в некоторых ситуация такие меры могут быть достаточно эффективными, но в других наоборот — не очень. Поэтому следует принять ряд различных средств, а на санкции не всегда нужно полагаться, они могут подорвать резервную роль доллара, добавила Йеллен.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета на закупки алюминия из России в рамках усиления санкций. 

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть