Минфин США: Штаты не должны постоянно полагаться на санкции, чтобы не подорвать роль доллара

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что администрация Соединенных Штатов не должна постоянно полагаться на санкции, необходим ряд различных средств, чтобы не подорвать роль доллара как резервной валюты. Об этом сообщаетТАСС.

По ее мнению, иногда использовать санкционные меры является уместным решением.

«Когда мы начинали работу в администрации (президента США Джо) Байдена, я попросила подготовить отчет о нашей санкционной политике, чтобы посмотреть, что работает, а что нет. Как мне кажется, существовала тенденция слишком сильно полагаться на санкции», — отметила глава минфина США.

Она добавила, что в некоторых ситуация такие меры могут быть достаточно эффективными, но в других наоборот — не очень. Поэтому следует принять ряд различных средств, а на санкции не всегда нужно полагаться, они могут подорвать резервную роль доллара, добавила Йеллен.

Ранее стало известно, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность полного запрета на закупки алюминия из России в рамках усиления санкций.