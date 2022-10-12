В Чехии заявили, что министры ЕС договорились о совместных закупках газа

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Stoyan Nenov/Reuters

Совет министров Евросоюза по энергетике договорились о необходимости для стран сообщества начать осуществлять совместные закупки газа еще до лета 2023 года. Об этом по итогам прошедшего в Праге неформального заседания совета заявил министр промышленности и торговли председательствующей в ЕС Чехии Йозеф Сикела, передает ТАСС.

«Министры достигли полного согласия по вопросу о необходимости начать проводить совместные закупки газа уже перед летом 2023 года», — сказал он.

Недавно премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что цены на природный газ в Европе и мире по-прежнему остаются на высоком уровне, несмотря на диверсификацию источников энергии. По этой причине, как указал он, страны G7 должны совместными усилиями решать эту проблему.

Ранее сообщалось, что Германия и Франция выступили за продвижение инициативы по созданию единой европейской платформы для закупок газа.

До этого доктор экономических наук, профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов обратил внимание, что на рынках газа дефицит предложения и высокие цены сформировались еще во второй половине 2021 года. По его мнению, в 2023 году в полной мере проявится рецессия на рынках природного газа.

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