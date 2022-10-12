Министр экономики Бранденбурга: устранение утечки на «Дружбе» может занять до 10 дней

close
100%
Jedrzej Wojnar/Agencja Wyborcza.pl via Reuters

Министр экономики земли Бранденбург Йорг Штайнбах заявил, что на устранение утечки на нефтепроводе «Дружба» может уйти до 10 дней. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Штайнбах, несмотря на повреждение нефтепровода и сокращение производственных мощностей, поставки российской нефти в ФРГ по «Дружбе» продолжаются.

По словам министра, в данный момент необходимо выяснить обстоятельства инцидента и заняться скорейшем ремонтом трубопровода.

«Прогнозы на данный момент предполагают, что это может занять от двух до трех дней или даже до десяти дней», — сказал он.

Министр экономики также добавил, что поставки нефти находятся вне угрозы.

Утром 11 октября оператор польского участка нефтепровода «Дружба» Pern сообщил, что на нефтепроводе была обнаружена утечка на одной из двух его ниток.

Позднее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов заявил, что утечка произошла ближе к границе с Германией.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть