Министр экономики Бранденбурга: устранение утечки на «Дружбе» может занять до 10 дней

Министр экономики земли Бранденбург Йорг Штайнбах заявил, что на устранение утечки на нефтепроводе «Дружба» может уйти до 10 дней. Об этом сообщает ТАСС.

Как отметил Штайнбах, несмотря на повреждение нефтепровода и сокращение производственных мощностей, поставки российской нефти в ФРГ по «Дружбе» продолжаются.

По словам министра, в данный момент необходимо выяснить обстоятельства инцидента и заняться скорейшем ремонтом трубопровода.

«Прогнозы на данный момент предполагают, что это может занять от двух до трех дней или даже до десяти дней», — сказал он.

Министр экономики также добавил, что поставки нефти находятся вне угрозы.

Утром 11 октября оператор польского участка нефтепровода «Дружба» Pern сообщил, что на нефтепроводе была обнаружена утечка на одной из двух его ниток.

Позднее вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов заявил, что утечка произошла ближе к границе с Германией.