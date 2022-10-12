Bloomberg: поставки нефти в Европу превысили 8,46 млн баррелей в сутки впервые за два года

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Поставки сырой нефти в Европу в сентябре превысили 8,46 млн баррелей в сутки впервые с января 2020 года. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на аналитическую компанию Vortexa Ltd.

В публикации отметили, что основным поставщиком нефти в Европу снова стала Россия, однако ее доля снизилась до 21%. При этом за аналогичный период прошлого года доля российских поставок была на уровне 34%.

По данным Vortexa, в сентябре Европа получала нефти в объеме около 1,78 млн баррелей в сутки из России. При этом в августе российские поставки за стуки были ниже на 5,3%. На африканские страны пришлось 37% поставок. Кроме того, поставки с Ближнего Востока в сентябре стали самыми высокими с середины 2019 года, а вот из США оказались самыми низкими с начала года.

В конце сентября агентство Reuters, ссылаясь на директора Ecopetrol Фелипе Байона сообщило, что колумбийская государственная нефтяная компания Ecopetrol нарастила экспорт нефтепродуктов в европейские страны на фоне сокращения поставок сырья из России. В беседе с агентством Байон заявил, что в этом году компания пробурит 600 новых скважин.

До этого Bloomberg сообщил, что поставки российской нефти в европейские страны выросли до 1 млн баррелей в сутки по итогам августа 2022 года. Этот показатель оказался выше в сравнении с июльскими показателями.

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