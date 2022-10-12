ФАС признала МТС виновной в установлении высокой цены на услуги связи и предписала снизить ее

Федеральная антимонопольная служба РФ признала компанию МТС нарушителем антимонопольного законодательства и предписала снизить тарифы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Сегодня Комиссия ведомства признала оператора виновным в установлении и поддержании монопольно высокой цены на свои услуги. Служба выдала МТС предписание о необходимости снижения тарифов, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня», — говорится в сообщении.

Как рассказали в ФАС, МТС в январе 2022 года повысила стоимость услуг сотовой связи для более 28 млн абонентов в среднем на 9,5 %, обосновав это ростом своих затрат. В ведомстве отметили, что при этом оператор не представил ФАС обоснование повышение тарифов.

Помимо этого, оператор повысил часть тарифов в августе этого года в среднем на 8,4%, а оставшиеся тарифы повторно повысил в сентябре и октябре в среднем на 9,7%, подчеркнули в службе. Общее повышение тарифов для абонентов МТС в 2022 году по данным ФАС составило более 20% при уровне индекса потребительских цен по состоянию на конец августа 10,5%.

В ФАС считают, что повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей.

Размер штрафа для компании будет определен в ходе административного расследования, добавили в антимонопольной службе.

В конце сентября сообщалось, что ФАС начала проверку цен на спецодежду и обмундирование.