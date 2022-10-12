Al-Eqtisadiya: в мире выросло число краж картонных коробок, которые оставили на переработку

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Павел Лисицын/РИА «Новости»

В Европе участились кражи картонных коробок, так как потом их можно выгодно сдать. Об этом сообщает Al-Eqtisadiya.

«Большинство людей считают картонные коробки, в которых приходят товары из интернет-магазинов, ненужным мусором. Однако в мире участились кражи картонных коробок, оставленных для переработки», — отметили в публикации.

По данным издания, на картонных коробках можно сделать целое состояние, ведь тонна картона варьируется от $100 до $150. При этом активность преступных группировок, которые похищают картон для перепродажи, значительно выросла, и это обходится предприятиям в миллионы долларов.

По словам директора по маркетингу в компании West Midland Cardboard Recycling Райана Джека, у отрасли по переработке картона большие перспективы. Уже к 2024 году размер мирового рынка переработанной бумажной и картонной продукции вырастет до $5,4 млрд. При этом в 2017 году этот показатель был на уровне $4,3 млрд.

В конце сентября пресс-служба Университета штата Колорадо в Боулдере сообщила, что американские ученые разработали пластик, который не деградирует при многократной повторной переработке.

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