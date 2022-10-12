В Польше исключили возможность саботажа на нефтепроводе «Дружба»

Польский чиновник заявил, что утечка в «Дружбе» могла быть вызвана случайным повреждением

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РИА «Новости»

В Польше заявили, что утечка на нефтепроводе «Дружба» могла быть вызвана случайным повреждением. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя министерства энергетической инфраструктуры Польши Матеуша Бергера.

«Здесь мы можем говорить о случайных повреждениях», — сказал Бергер.

По его словам, в данный момент нет оснований полагать, что утечка на трубопроводе произошла в результате саботажа.

Ранее оператор польского участка нефтепровода «Дружба» Pern сообщил, что утечка обнаружена на одной из ниток «Дружбы» в Польше. По данным оператора, утечка была обнаружена поздно вечером 11 октября примерно в 70 км к западу от Плоцка, где расположен крупнейший нефтеперерабатывающий завод PKN Orlen SA.

В компании также отмечали, что перекачка в поврежденном трубопроводе была остановлена. Причины инцидента пока не известны.

«Дружба» является крупнейшей в мире системой магистральных нефтепроводов. Она была построена в 1960-е, ее длина — 4 тыс. км.

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