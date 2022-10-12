Генпрокурор Краснов: спекулирующих на товарах для мобилизуемых ждут жесткие меры

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил, что Генпрокуратура и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) примут жесткие меры к тем, кто спекулирует на товарах, необходимых для мобилизованных граждан. Его слова передает РИА «Новости».

«В связи с резким скачком цен на военное обмундирование, реализуемое через торговые сети, мной дано указание о проведении совместно с ФАС проверки в сфере торговли и принятии жестких мер к спекулянтам», — заявил Краснов.

Он также подчеркнул, что ситуация, когда мобилизованные призывники и их родственники вынуждены покупать «все необходимое для участия в СВО втридорога», является недопустимой.

В конце сентября Генеральная прокуратура России организовала проверку фактов завышения цен на продукцию для призванных в рамках частичной мобилизации граждан. Ведомство также поручило региональным прокурорам проверить наличие и доступность цен термобелья, спальных мешков, обуви, препаратов и медицинских изделий первой необходимости, а также других товаров, на которые сейчас наблюдается повышенный спрос.