Казахстан возобновил поставки стального проката в РФ до 150 тыс. тонн в июле после перерыва

Казахстан нарастил поставки стального проката на перегруженный российский рынок

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Александр Коркка/РИА «Новости»

Казахстан в июле стал наращивать поставки стального проката на переполненный российский внутренний рынок, поставив 150 тыс. тонн проката. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка и источники.

Казахстан в июле утроил в месячном выражении поставки проката в Россию после возобновления продаж в июне. По данным таможенной статистики Казахстана за июль, объем горячекатаного, плоского холоднокатаного проката и плоского проката с покрытиями составил 150 тыс. тонн. При этом источник издания в отрасли оценил долю Казахстана в общем импорте проката в Россию в 64%, при этом в начале года она была на уровне 47%.

Эксперты рынка отметили, что цифра в 150 тыс. тонн близка к реальности, при этом в августе поставки выросли еще на 15% по сравнению с июльскими данными. Однако, учитывая ремонт оборудования у компании, которая поставляет стальной прокат в Россию, в ближайшее время можно ожидать падение экспорта.

Собеседник газеты добавил, что поставки стали из Казахстана ухудшают ситуацию и на так перегретом российском рынке. Речь идет о том, что казахстанский стальной прокат поставляется по ценам ниже рыночных. Кроме того, сложившаяся ситуация лишь обостряет конкуренцию на внутреннем рынке. По словам других источников, российские металлурги уже обращались в профильные министерства для решения вопроса поставок стали из Казахстана, но реакции так и не было.

В начале октября «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка и источники, писал, что перевозка металлов на экспорт резко уменьшилась в сентябре 2022 года на фоне санкций, сильного рубля, а также падения цен на мировых рынках.

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