Совфед попросил Роспотребнадзор проверить качество детской питьевой воды

Совет Федерации обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с просьбой начать проверку информации о нарушениях в производстве бутилированной детской питьевой воды. Соответствующее письмо на имя главы ведомства есть в распоряжении «Газеты.Ru».

В документе говорится, что в комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию поступило письмо организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» (ОПИ), исследовавшей качество бутилированной питьевой воды, которая продается с пометкой «детская» (такая вода в бутылках не подлежит маркировке).

«По итогам проведения лабораторных испытаний 27 образцов упакованной питьевой воды товарных марок, реализуемых на российском рынке, выявлены случаи нарушения требований технического регламента Евразийского экономического союза ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду» (далее – ТР ЕАЭС 044/2017) и технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», — говорится в письме Совфеда.

В конце документа сенаторы просят Попову оперативно отреагировать на выявленные нарушения.

В письме ОПИ на имя вице-премьера Дениса Мантурова, копия которого есть у «Газеты.Ru», утверждается, что «в последнее время все чаще на полках магазинов начала появляться питьевая вода для детского питания, в том числе в форматах «для взрослых» — в таре от 2 до 19 литров».

Общественники отмечают, что с июня выявили семь марок бутилированной питьевой воды, которая выглядела, как обычная, но при этом имела либо приписку «детская» в названии, либо на этикетке присутствовали мультипликационные персонажи.

В ходе лабораторных исследований, организованных ОПИ, в такой воде обнаружилось превышение предельно-допустимых концентраций кальция, фторид-ионов, серебра. В четырех из пяти образцов, прошедших микробиологический анализ, выявлены критические нарушения по бактериям, а в одном из них нашли энтерококки – бактерии, которые могут привести к заболеваниям мочевыводящих путей, перитониту и менингиту.

«Принимая во внимание, что данные образцы были приобретены в крупном сетевом магазине, с ужасом можно представить, какое количество нарушений встречается в детской воде, реализуемой в магазинах в формате «у дома» и в сегменте доставки на дом», — пишет председатель ОПИ Олег Павлов.

Он подчеркивает, что несмотря на все выявленные нарушения, бутилированная вода для детского питания продолжает находиться в «сером» секторе экономики из-за того, что производители сейчас не обязаны ее маркировать. Системе маркировки «Честный знак» направлялось более 100 сообщений о нарушениях, но у них нет полномочий для решения проблемы.

Как сообщили «Газете.Ru» в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы «Честный знак»), им неоднократно поступали жалобы о перетоке «взрослого» сегмента в «детский» от производителей упакованной воды, а также жалобы на детскую воду от потребителей.

«Отсутствие требований к маркировке детской воды создает брешь в законодательстве и способствует развитию недобросовестной конкуренции», — пояснил начальник управления безакцизных товарных групп ЦРПТ Кирилл Волков.

При этом он подчеркнул, что в России 28 предприятий, разливающих детскую питьевую воду. И все они зарегистрированы в «Честном знаке», поскольку производят и обычную бутилированную воду, подлежащую маркировке. «Как минимум 10 из них производит детскую воду на тех же линиях, где разливается природная питьевая вода, уже имеют полное оснащение для маркировки этого вида продукции, их сотрудники умеют работать с маркировкой», – добавил Волков.

В ЦРПТ считают, что производителям будет не трудно расширить систему маркировки на линии с детской питьевой водой. «Вопреки расхожим мнениям, внедрение маркировки не ухудшило производительность или экономическую ситуацию на заводах. Напротив, ряд производителей отмечает повышение автоматизации процессов, упрощение контроля за выпуском и оборотом собственной продукции», — резюмировал Волков.