Thailand-Real.Estate: интерес россиян к недвижимости в Таиланде стал рекордным за четыре года

Спрос россиян на покупку недвижимости стал рекордным по итогам сентября и увеличился до самого высокого уровня за последние четыре года. За первый осенний месяц этот показатель подскочил на 132,3% относительно августа, приводит слова экспертов портала Thailand-Real.Estate «Лента.ру».

В предыдущий раз подобная динамика наблюдалась в 2018 году. Кроме того, параметр за девятый месяц 2022-го оказался на 279,86% процента выше, чем за аналогичный период 2021-го.

Относительно сентября 2020-го спрос увеличился на 258,62%. С начала 2022 года интерес россиян к покупке недвижимости в Таиланде вырос на 89,9% по сравнению с показателями за аналогичный период 2021-го.

10 октября директор «Инком-Недвижимости» Оксана Полякова заявила о спаде интереса жителей Москвы к аренде недвижимости на фоне общей неопределенности и из-за проведения мобилизации в России. По этой причине в обозримом будущем можно ждать роста предложений с большими скидками.