Глава МО Турции Акар обсудил с Шойгу продуктовую сделку

close
100%
РИА «Новости»/Global Look Press

Глава минобороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу, чтобы обсудить продуктовую сделку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

В министерстве заявили, что зерно из украинских портов перевозится успешно.

«В очередной раз было заявлено, что Турция, оказывающая всевозможную поддержку в области гуманитарной помощи, готова внести свой вклад в обеспечение мира в регионе, как она это делала до сих пор», — заявили в минобороны.

Также стороны обсудили боевые действия в Сирии.

Ранее минобороны Турции заявило, что объем зерна, которое было перевезено из украинских портов в рамках «продуктовой сделки», составляет более 1 млн тонн.

Отмечается, что отгрузка зерна продолжается безопасно и планомерно.

До этого в Минобороны Турции сообщили о выходе еще трех судов с зерном из портов Украины.

26 августа начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев доложил, что около 40 сухогрузов с более чем 800 тыс. тонн продовольствия вышли из украинских портов с 1 августа в рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из украинских портов».

.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть