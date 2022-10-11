Глава МО Турции Акар обсудил с Шойгу продуктовую сделку

Глава минобороны Турции Хулуси Акар провел телефонный разговор с российским коллегой Сергеем Шойгу, чтобы обсудить продуктовую сделку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

В министерстве заявили, что зерно из украинских портов перевозится успешно.

«В очередной раз было заявлено, что Турция, оказывающая всевозможную поддержку в области гуманитарной помощи, готова внести свой вклад в обеспечение мира в регионе, как она это делала до сих пор», — заявили в минобороны.

Также стороны обсудили боевые действия в Сирии.

Ранее минобороны Турции заявило, что объем зерна, которое было перевезено из украинских портов в рамках «продуктовой сделки», составляет более 1 млн тонн.

Отмечается, что отгрузка зерна продолжается безопасно и планомерно.

До этого в Минобороны Турции сообщили о выходе еще трех судов с зерном из портов Украины.

26 августа начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев доложил, что около 40 сухогрузов с более чем 800 тыс. тонн продовольствия вышли из украинских портов с 1 августа в рамках реализации «Инициативы о взаимопонимании по безопасной транспортировке зерна из украинских портов».

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