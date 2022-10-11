Сбер открыл регистрацию на соревнование AI Journey Contest 2022

close
100%
Пресс-служба Сбера

Сбер открыл регистрацию на участие в международном онлайн-соревновании по искусственному интеллекту (ИИ) — AI Journey Contest. В этом году соревнование проходит при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, с каждым годом растут не только количество и география участников соревнования, но и их квалификация

«Соревнование для специалистов в сфере ИИ и анализа данных мы проводим уже в седьмой раз. За это время соревнование приобрело международную известность, ежегодно в нем не только участвуют, но и занимают призовые места специалисты из разных стран. Мы постоянно повышаем уровень сложности задач с учетом трендов развития AI-технологий. В прошлом году на AI Journey Contest 2021 участниками было представлено более 2000 решений, и в этом году, учитывая, насколько стремительно развивается искусственный интеллект, мы ожидаем еще более активного участия».

Отмечается, что в этом году участникам конкурса будут доступны сразу четыре задачи. При этом к соревнованию допускаются участники старше 18 лет.

Решить предложенные задачи необходимо до 11 ноября 2022 года. Соревнование проводится на платформе DS Works. Призовой фонд составит более 5 млн рублей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть