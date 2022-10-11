Сбер открыл регистрацию на соревнование AI Journey Contest 2022

Сбер открыл регистрацию на участие в международном онлайн-соревновании по искусственному интеллекту (ИИ) — AI Journey Contest. В этом году соревнование проходит при поддержке Института искусственного интеллекта AIRI.

Как отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, с каждым годом растут не только количество и география участников соревнования, но и их квалификация

«Соревнование для специалистов в сфере ИИ и анализа данных мы проводим уже в седьмой раз. За это время соревнование приобрело международную известность, ежегодно в нем не только участвуют, но и занимают призовые места специалисты из разных стран. Мы постоянно повышаем уровень сложности задач с учетом трендов развития AI-технологий. В прошлом году на AI Journey Contest 2021 участниками было представлено более 2000 решений, и в этом году, учитывая, насколько стремительно развивается искусственный интеллект, мы ожидаем еще более активного участия».

Отмечается, что в этом году участникам конкурса будут доступны сразу четыре задачи. При этом к соревнованию допускаются участники старше 18 лет.

Решить предложенные задачи необходимо до 11 ноября 2022 года. Соревнование проводится на платформе DS Works. Призовой фонд составит более 5 млн рублей.