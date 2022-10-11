Союзконьяк: России не удастся полностью заменить ушедшие алкогольные бренды

Российские производители коньяка не смогут полностью заменить продукцию зарубежных компаний, которые объявили об уходе из РФ – например, Hennesy. Частично спрос на напиток может удовлетворить параллельный импорт. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель Союза производителей коньяка, спирта и алкогольной продукции Дмитрий Алексеевич Былино. Во вторник Ассоциация компаний розничной торговли заявила о возможном дефиците крепких импортных напитков в российских магазинах уже к концу 2022 года.

«Полностью заменить ушедших поставщиков нам не удастся. Но за счет параллельного импорта алкогольной продукции частично можно удовлетворить запрос потребителя. Противники параллельного импорта защищают интересы каких-то транснациональных компаний, но точно не отечественного покупателя», — рассказал Былино.

Он пояснил, что российские коньяки на 70% сделаны из импортного сырья (коньячных дистиллятов, ввезенных из-за рубежа).

«Отрасль ощущает нехватку российского винограда, основного сырья любой винодельческой продукции. Для реализации импортозамещения в винной промышленности практически весь собранный урожай винограда уходит на производство российских вин. Поэтому на перегонку и выдержку коньячных дистиллятов практически ничего не остается», — уточнил Былино.

По его словам, заместить иностранное сырье аналогами из стран ближнего зарубежья – тоже не вариант, поскольку их качество вызывает сомнения.

В АКОРТ уверены: параллельный импорт продукции зарубежных производителей спиртного мог бы решить проблему ее потенциального дефицита в России. Пока алкоголь не включен в список товаров для параллельного импорта. В Минпромторге в сентябре выступали с таким предложением, но окончательного решения по этому вопросу пока не принято. В министерстве не ответили на запрос «Газеты.Ru» о сроках принятия решения.

Руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин считает, что заявление АКОРТ связано именно с желанием оперативно выяснить эти сроки.

«Выступление АКОРТ можно расценить как желание получить ответ на вопрос – будет ли включен алкоголь в параллельный импорт или нет. И если да, то когда? Если ассоциация не получит ответа на этой неделе, вопрос потеряет актуальность – поставки алкоголя к Новому году должны начаться на следующей неделе», — объяснил Шапкин.