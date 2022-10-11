В Евросоюзе обсуждают девятый пакет санкций против России

Страны-члены Евросоюза обсуждают введение очередного, девятого пакета антироссийских санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

По его словам, идет «обсуждение нового раунда санкций против России после очередной эскалации» 10 октября.

Он уточнил, что введение потолка цен на российский газ пока не рассматривалось.

В связи с началом 24 февраля российской спецоперации на Украине ряд стран ввели против РФ масштабные санкции.

6 октября Еврокомиссия утвердила восьмой пакет санкций, введя ряд запретов в отношении оборонно-промышленного комплекса РФ. Под запрет также попали экспорт угля, определенные электронные компоненты для вооружений, технические изделия для авиационного сектора, импорт российской готовой продукции и полуфабрикатов из стали, машин и приборов, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химических продуктов и ювелирных изделий, не содержащих золота и др.