В Евросоюзе обсуждают девятый пакет санкций против России

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Михаил Голенков/РИА «Новости»

Страны-члены Евросоюза обсуждают введение очередного, девятого пакета антироссийских санкций, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации одной из стран сообщества в Совете ЕС.

По его словам, идет «обсуждение нового раунда санкций против России после очередной эскалации» 10 октября.

Он уточнил, что введение потолка цен на российский газ пока не рассматривалось.

В связи с началом 24 февраля российской спецоперации на Украине ряд стран ввели против РФ масштабные санкции.

6 октября Еврокомиссия утвердила восьмой пакет санкций, введя ряд запретов в отношении оборонно-промышленного комплекса РФ. Под запрет также попали экспорт угля, определенные электронные компоненты для вооружений, технические изделия для авиационного сектора, импорт российской готовой продукции и полуфабрикатов из стали, машин и приборов, пластмасс, транспортных средств, текстиля, обуви, кожи, керамики, некоторых химических продуктов и ювелирных изделий, не содержащих золота и др.

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