Власти определились с видами IT-компаний, претендующими на льготы и отсрочку от мобилизации

Правительство конкретизировало виды деятельности российских IT-компаний, которые могут рассчитывать на льготы, а их сотрудники — на отсрочку от мобилизации. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на приказ Минцифры.

В перечень, попали помимо разработчиков софта и баз данных, также создатели видеоигр, электронных симуляторов, музыкальных стримингов, сервисов заказа такси, еды и каршерингов (всего 36 видов деятельности в области IT). Сотрудники этих компаний могут рассчитывать на отсрочку от мобилизации и льготную ипотеку, а сами компании получат ряд льгот, включая обнуление ставки налога на прибыль до конца 2024 года и снижение страховых взносов за сотрудников до 7,6%.

По словам источника издания, с августа включение компаний в реестр было приостановлено из-за потери актуальности старых критериев отбора. Согласно старым правилам, многие юрлица могли считать себя IT-компаниями, но не разрабатывали подобных услуг. Однако новые правила были необходимы, в частности из-за введенных в июле поправок в Налоговый кодекс.

Аналитики посчитали, что новый порядок аккредитации компаний необходим для того, чтобы не возникало ситуаций, когда есть профильные IT-компании и те, для которых разработка ПО не является основным источником выручки. Однако в этом случае часть таких компаний могут оказаться на грани выживания, а многие сотрудники просто будут переходить уже к аккредитованным конкурентам.

10 октября «Коммерсантъ», ссылаясь на обращение Национального совета финансового рынка (НСФР) к министру обороны Сергею Шойгу, писал, что представители финансового рынка попросили ускорить согласование списка сотрудников, у которых есть право на бронь от частичной мобилизации.