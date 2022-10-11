Курс доллара в начале торгов на Мосбирже вырос на 60 копеек

Курс доллара на открытии торгов увеличился на 60 копеек и достиг 63,29 руб. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Юань по отношении к рублю вырос на 1 копейку, курс составляет 8,66 руб. за юань.

Сообщается, что первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,94–63 руб./1 доллар.

10 октября доллар превысил 63 рубля, обновив максимум с 7 июля.

Ранее директор департамента финансовой политики Министерства финансов Иван Чебесков говорил, что ввоз в Россию иностранной валюты, включая доллары и евро, а также действующие в настоящее время ограничения нуждаются в либерализации для устранения возникшего дефицита.

По его словам, ведомство «всячески» поддерживает предложения по либерализации ввоза в Россию зарубежной валюты. Однако вопросы декларирования ввозимых средств еще нуждаются в обсуждении.