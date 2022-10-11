Бюджет РФ теряет около 4 млрд рублей из-за блокировки «Сахалина-1» прежним оператором ежемесячно

Бюджет России теряет каждый месяц около 4 млрд руб. из-за блокировки работы «Сахалина-1» прежним оператором ExxonMobil. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на справку комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики, подготовленную на основе предоставленной властями Сахалина и Минвостокразвития документации.

В документе указали, что из 4 млрд руб. потерь половина суммы приходится на потери бюджета Сахалина. При этом ExxonMobil сократила добычу на «Сахалине-1» до 10 тыс. баррелей в сутки еще весной, поэтому бюджетные потери с того времени возросли до 20 млрд руб.

По словам источника издания, Счетная палата оценивает имущество проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» в $24,3 млрд. При этом особо отмечается невыполнение операторами своих обязательств по передаче имущества государству. Сложившаяся ситуация может повлиять на конечный размер ущерба.

Аналитики посчитали, что в итоговую сумму ущерба от предыдущего оператора будет входить не только недополученная прибыль, но и экологический ущерб, подорожание оборудования и услуги, оказанные проекту.

9 октября генеральная прокуратура и министерство финансов Сахалинской области обратились в Южно-Сахалинский городской суд с иском к Exxon Neftegas Limited, бывшему оператору проекта «Сахалин-1».