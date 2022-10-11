«Ъ»: правительство отказало «Лукойлу» в лицензии на участок «Надежда» в Балтийском море

Правительство России отказалось предоставить нефтяной компании «Лукойл» лицензию на участок «Надежда» в Балтийском море, который компания пыталась получить на протяжении шести лет. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в нефтяной отрасли.

«Правительство отказало «Лукойлу» в предоставлении лицензии на освоение участка «Надежда» в Балтийском море», — пишет издание.

Причины отказы не уточняются.

Как отмечает издание, компания «крайне заинтересована» в пополнении ресурсной базы по мере истощения ее основных месторождений в России, которые находятся в Западной Сибири. «Лукойл» давно проявляет интерес к шельфовым участкам, однако практически все перспективные лицензии в арктических морях были поделены между «Роснефтью» и структурами «Газпрома», говорится в материале «Ъ».

По информации издания, «Лукойл» добивался получения лицензии на «Надежду» с 2016 года. В 2021 году после отправки заявки в правительство компании пришлось доказывать, что разведка участка не несет опасности для национального парка «Куршская коса».

При этом издание утверждает, что Минприроды подготовило приказ об установлении границ охранной зоны «Куршской косы» и участок «Надежды» не попал в ее границы. «В связи с этим решение правительства не выдавать лицензию выглядит неожиданным», — считают в издании.

Ранее сообщалось, что «Роснефть» завершила строительство газопровода Сузун — Ванкор.